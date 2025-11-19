Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’531 0.4%  SPI 17’218 0.4%  Dow 46’139 0.1%  DAX 23’163 -0.1%  Euro 0.9291 0.3%  EStoxx50 5’542 0.1%  Gold 4’078 0.2%  Bitcoin 72’773 -2.0%  Dollar 0.8054 0.7%  Öl 63.7 -1.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335NVIDIA994529Swiss Re12688156Rheinmetall345850Novartis1200526Zurich Insurance1107539Sandoz124359842
Top News
NVIDIA-Aktie profitiert: Gewinn und Umsatz klettern weiter kräftig
Deutsche Bank Portfolio Q3 2025: NVIDIA, Microsoft & weitere Top-Positionen
Palo Alto Networks-Aktie tiefrot: Gewinn unter Erwartungen
SEMrush-Aktie mit Kursfeuerwerk: Adobe kündigt Milliardenübernahme an
Alphabet-Aktie gefragt: Google greift ChatGPT mit verbessertem KI-Modell an
Suche...

New Jersey Resources Aktie 956530 / US6460251068

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

19.11.2025 23:11:11

New Jersey Resources Corp. Q4 Profit Decreases, Misses Estimates

New Jersey Resources
40.20 EUR 0.50%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - New Jersey Resources Corp. (NJR) reported a profit for fourth quarter that Decreased from the same period last year and missed the Street estimates.

The company's earnings totaled $15.07 million, or $0.15 per share. This compares with $91.12 million, or $0.91 per share, last year.

Excluding items, New Jersey Resources Corp. reported adjusted earnings of $16.22 million or $0.16 per share for the period.

Analysts on average had expected the company to earn $0.19 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.

The company's revenue for the period fell 15.1% to $336.07 million from $395.78 million last year.

New Jersey Resources Corp. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $15.07 Mln. vs. $91.12 Mln. last year. -EPS: $0.15 vs. $0.91 last year. -Revenue: $336.07 Mln vs. $395.78 Mln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $3.03 - $3.18