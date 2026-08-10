New Japan Chemical präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

New Japan Chemical gab am 07.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 27.56 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 7.02 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9.39 Milliarden JPY – ein Plus von 15.51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem New Japan Chemical 8.13 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch