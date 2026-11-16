New Japan Chemical: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

New Japan Chemical liess sich am 13.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat New Japan Chemical die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.20 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei New Japan Chemical ein EPS von -0.610 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 21.83 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7.67 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9.34 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch