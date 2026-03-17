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17.03.2026 02:09:24
New Hope Corp. HY Net Profit Drops; Stock Down
(RTTNews) - New Hope Corp. Ltd (NHC.AX, NHPEF.PK) reported that its net profit attributable to its shareholders for the half year ended 31 January 2026 dropped 84.0 percent to A$54.30 million from A$340.31 million in the prior year. The Group's earnings were impacted by lower realized coal pricing, increased prime overburden movement and lower non-regular gains, including the derecognition of deferred tax assets in relation to the divestment of Bridgeport Energy. On a per share basis, net income was 6.8 cents down from 38.3 cents last year.
Revenue and other income for the period dropped to A$831.63 million from A$1.05 billion last year.
The company declared an interim dividend of 10.0 cents per ordinary share. The dividend is fully franked based on tax paid at 30 per cent. The dividends are payable on Monday, 20 April 2026 to ordinary shareholders registered as at 1 April 2026.
Looking ahead, the company said it is focused on remaining a resilient, low-cost coal producer and continuing to improve operational discipline in the face of ongoing geopolitical and economic uncertainty. Safe, efficient and profitable execution of organic growth plans will enable the continued delivery of returns to investors and enhance overall value.
NHC.AX was trading at A$5.05 down A$0.25 or 4.72%.
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Gold, Silber & Minenaktien – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Der Goldpreis hat ein neues Rekordniveau erreicht und notiert bereits seit mehreren Tagen über 5.000 US-Dollar. Doch profitieren davon auch die Minenaktien? Und ist es für Anleger sinnvoller, direkt Gold zu kaufen oder lieber in Unternehmen zu investieren, die Gold fördern?
Im Gespräch mit Tim Schäfer werfen wir einen Blick auf die wichtigsten Gold- und Silberproduzenten sowie auf spannende Unternehmen rund um die Rohstoffbranche.
Diese Themen besprechen wir im Video:
• Warum der Goldpreis aktuell so stark gestiegen ist
• Die grössten Goldminen der Welt – Newmont und Barrick im Fokus
• Minenaktien vs. physisches Gold – was ist langfristig sinnvoller?
• Welche Risiken Minenbetreiber haben (Politik, Umweltauflagen, hohe Investitionen)
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• Warum Kupfer, Stahl und andere Rohstoffe durch Infrastruktur und Digitalisierung immer wichtiger werden
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