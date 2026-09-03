New Highland Critical Minerals A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

New Highland Critical Minerals A hat am 31.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.16 CAD, nach -0.010 CAD im Vorjahresvergleich.

Redaktion finanzen.ch