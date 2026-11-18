New Fortress Energy A hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1.51 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -53.500 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2.58 Prozent auf 335.8 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 327.4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch