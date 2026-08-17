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17.08.2026 06:37:00
New Era Helium: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
New Era Helium präsentierte in der am 14.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
New Era Helium hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.21 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0.210 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.
New Era Helium hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0.0 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 80.95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0.2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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