New Era Helium Aktie 140601721 / US64428N1090
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
17.04.2026 22:37:29
New Era Energy Names Andy Casazza Chief Corporate Officer
(RTTNews) - New Era Energy & Digital Inc. (NUAI) said it has appointed Andy Casazza as Chief Corporate Officer, effective April 28, 2026.
The appointment follows the recent hiring of Ted Warner as the new Chief Financial Officer and reflects the company's efforts to expand its leadership team as it advances growth initiatives, including Texas Critical Data Centers.
Casazza brings more than 25 years of experience across finance, operations and capital formation in the energy sector. He most recently served as co-founder and CFO of Windy Cove Energy II and Pure Earth Plasma Holdings.
In his new role, he will oversee corporate strategy integration across business development, finance, legal, compliance and operations, while supporting joint ventures, partnerships and governance initiatives.
Nachrichten zu New Era Helium Inc Registered Shs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu New Era Helium Inc Registered Shs
Top-Aktien unter Druck – jetzt Chancen für langfristige Anleger? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Diese Aktien & Themen stehen im Fokus:
Tech-Giganten unter Druck
– Microsoft: Rücksetzer trotz starker Marktposition – Chance durch niedrigere Bewertung?
– SAP: KI als Risiko für das Geschäftsmodell?
– Oracle: Deutlicher Kursverlust bei gleichzeitig attraktiver Bewertung
– Meta Platforms: Hohe KI-Investitionen & neue Monetarisierungsmöglichkeiten (z. B. WhatsApp)
️ Konsum & Marken unter Druck
– Nike: Sinkende Nachfrage, steigende Konkurrenz aber starke Marke
– Amazon: Hohe Investitionen drücken Gewinne langfristig trotzdem spannend?
Weitere Value-Kandidaten
– PayPal: Stark gefallen – Turnaround möglich?
– Constellation Software: Hidden Champion mit einzigartigem Geschäftsmodell
Das grosse Thema:
Viele dieser Unternehmen investieren massiv in KI, Cloud und Zukunftstechnologien, was kurzfristig die Gewinne belastet, aber langfristig enorme Chancen bieten kann.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: US-Börsen schliessen mit kräftigen Gewinnen - teils neue Rekorde -- SMI und DAX gehen deutlich im Plus ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Leitindex stiegen zum Wochenende klar an. Die Wall Street gewann am Freitag kräftig an Fahrt. Die Börsen in Fernost präsentierten sich schwächer.