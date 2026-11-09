New England Realty Associates LP Depositary Receipts: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

New England Realty Associates LP Depositary Receipts hat am 06.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.24 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei New England Realty Associates LP Depositary Receipts ein EPS von -0.150 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 24.2 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 2.32 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 23.7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch