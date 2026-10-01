New Energy Metals legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

New Energy Metals hat am 29.09.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.01 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.060 CAD je Aktie erzielt worden.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0.040 CAD gegenüber -0.090 CAD im Vorjahr verkündet.

Redaktion finanzen.ch