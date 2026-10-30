New Destiny Mining vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

New Destiny Mining hat am 28.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

New Destiny Mining hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.01 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0.010 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0.020 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0.040 CAD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.ch