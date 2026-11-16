NEW COSMOS ELECTRIC: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

NEW COSMOS ELECTRIC gab am 13.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es stand ein EPS von 96.27 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei NEW COSMOS ELECTRIC noch ein Gewinn pro Aktie von 142.98 JPY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 15.35 Prozent auf 11.55 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 13.65 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.ch