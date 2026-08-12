NEW COSMOS ELECTRIC mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

NEW COSMOS ELECTRIC hat am 10.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 33.87 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 77.26 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1.60 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 10.99 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 10.81 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.ch