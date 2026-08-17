New Constructors Network präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

New Constructors Network hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 12.73 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -20.220 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat New Constructors Network mit einem Umsatz von insgesamt 1.81 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.79 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 1.32 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch