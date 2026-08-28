New China Life Insurance: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

New China Life Insurance hat sich am 26.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 5.22 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 2.86 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 51.05 Prozent auf 43.96 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 29.10 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch