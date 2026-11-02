New China Life Insurance legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

New China Life Insurance veröffentlichte am 30.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

New China Life Insurance vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.16 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 5.79 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6.74 Prozent zurück. Hier wurden 39.11 Milliarden CNY gegenüber 41.93 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch