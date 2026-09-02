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02.09.2026 06:37:00
New Break Resources stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
New Break Resources liess sich am 31.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat New Break Resources die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.01 CAD. Im Vorjahresquartal waren 0.010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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