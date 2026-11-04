New Atlas Energy Solutions informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

New Atlas Energy Solutions hat am 02.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.36 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.190 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 267.8 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 259.6 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch