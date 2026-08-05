New Atlas Energy Solutions gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

New Atlas Energy Solutions hat am 03.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.20 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.040 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 293.2 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte New Atlas Energy Solutions 288.7 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch