Nevada Lithium Resources stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Nevada Lithium Resources lud am 25.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.04.2026 endete.

Der Verlust je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0.010 CAD. Im Vorjahr waren ebenfalls -0.010 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch