Nevada King Gold gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Nevada King Gold hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 26.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.03 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.050 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch