Nevada Canyon Gold präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Nevada Canyon Gold lud am 14.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.02 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Nevada Canyon Gold ein Ergebnis je Aktie von -0.010 USD vermeldet.

Redaktion finanzen.ch