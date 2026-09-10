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Delivery Hero Aktie 37200572 / DE000A2E4K43

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Neuer CEO gesucht 10.09.2026 11:13:44

Neuzugang im Delivery Hero-Aufsichtsrat: John Woyton berufen - Aktie im Minus

Neuzugang im Delivery Hero-Aufsichtsrat: John Woyton berufen - Aktie im Minus

Delivery Hero hat seit dem 9. September ein neues Aufsichtsratsmitglied.

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Wie der Berliner Lieferkonzern mitteilte, wurde John Woyton in das Gremium berufen, in dem eine Position vakant wurde, als Scott Ferguson sein Amt niedergelegte, um sich anderen Verpflichtungen zu widmen.

Woyton ist als unabhängiges Aufsichtsratsmitglied berufen bis zum Ende der Hauptversammlung 2027. Er bringt laut Mitteilung mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in den Bereichen Private Equity und M&A in den Branchen Technologie, Medien und Telekommunikation mit. Woyton werde sämtliche zuvor von Ferguson gehaltene Positionen übernehmen, einschliesslich der Sitze im Prüfungsausschuss (Audit Committee) und im Strategieausschuss (Strategy Committee).

"Seine umfangreiche Erfahrung als Investor und Unterstützer von Technologieunternehmen in Phasen des Wandels wird dem Gremium wertvolle Perspektiven für Delivery Heros nächstes Kapitel eröffnen", sagte Kristin Skogen Lund, Aufsichtsratsvorsitzende des MDAX-Konzerns.

Delivery Hero wird derzeit vom US-Fahrdienstleister Uber übernommen, die Aktionäre können noch bis 5. November ihre Aktien andienen. Uber bietet 41,50 Euro je Aktie. Ausserdem sucht der Konzern einen neuen CEO. CEO und Mitgründer Niklas Östberg will bis spätestens Ende März zurücktreten.

Die Papiere von Delivery Hero notieren im XETRA-Handel zeitweise 0,11 Prozent schwächer bei 36,36 Euro.

DJG/uxd/brb

DOW JONES

Weitere Links:

Delivery Hero-Aktie: Was Analysten von Delivery Hero erwarten

Bildquelle: Delivery Hero
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