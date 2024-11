Neutral von UBS AG für Roche-Aktie

Die UBS hat die Einstufung für Roche nach einem Gespräch mit Pharma-Chefin Teresa Graham im Rahmen einer Investorenkonferenz der Schweizer Bank auf "Neutral" mit einem Kursziel von 270 Franken belassen. Roche bleibe zuversichtlich für ein nachhaltiges, währungsbereinigt 9-prozentiges Wachstum, schrieb Analyst Matthew Weston in einer am Mittwoch vorliegenden Studie.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Roche-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Roche-Aktie konnte um 14:36 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0.2 Prozent auf 262.90 CHF. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 2.70 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 208’006 Roche-Aktien. Der Anteilsschein gewann seit Jahresbeginn 2024 um 12.0 Prozent. Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.01.2025 veröffentlicht.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2024 / 20:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2024 / 20:34 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.