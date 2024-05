Neutral von UBS AG für Roche-Aktie

Die schweizerische Grossbank UBS hat Roche auf "Neutral" mit einem Kursziel von 238 Franken belassen. Er gehe nicht davon aus, dass der Pharmakonzern auf dem diesjährigen Kongress der American Society of Clinical Oncology (Asco) wichtige Neuigkeiten für sein Mittel Giredestrant bekannt geben werde, schrieb Analyst Matthew Weston in einer am Freitag vorliegenden Studie.

Aktieninformation im Fokus: Die Roche-Aktie ausführlich analysiert am Tag der UBS AG-Empfehlung

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.05.2024 / 16:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.05.2024 / 16:57 / GMT





