|
26.01.2026 12:13:44
Neutral von Goldman Sachs Group Inc. für Commerzbank-Aktie
Das Commerzbank-Papier wurde von Goldman Sachs Group Inc.-Analyst Chris Hallam genauer unter die Lupe genommen.
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Commerzbank von 35,50 auf 35,10 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Chris Hallam passte seine Schätzungen am Freitagnachmittag in seinem Ausblick auf den anstehenden Quartalsbericht etwas an. Er geht davon aus, dass die Frankfurter für 2026 weiteres Ertragswachstum signalisieren mit Zinseinkünften von mehr als 8,5 Milliarden Euro.
Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Commerzbank-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Die Aktie notierte um 11:57 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2.1 Prozent auf 35.11 EUR zu. Insofern weist der Anteil noch Spielraum nach unten: 0.03 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. 1’055’846 Commerzbank-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für die Aktie um 2.7 Prozent nach unten. Mit der Quartalsbilanzvorlage von Commerzbank wird am 11.02.2026 gerechnet.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 15:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Commerzbank
|11:22
|Commerzbank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:56
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|20.01.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.01.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|16.01.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:22
|Commerzbank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:56
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|20.01.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.01.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|16.01.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
