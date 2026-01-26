Neutral von Goldman Sachs Group Inc. für Commerzbank-Aktie

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Commerzbank von 35,50 auf 35,10 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Chris Hallam passte seine Schätzungen am Freitagnachmittag in seinem Ausblick auf den anstehenden Quartalsbericht etwas an. Er geht davon aus, dass die Frankfurter für 2026 weiteres Ertragswachstum signalisieren mit Zinseinkünften von mehr als 8,5 Milliarden Euro.

Die Aktie notierte um 11:57 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2.1 Prozent auf 35.11 EUR zu. Insofern weist der Anteil noch Spielraum nach unten: 0.03 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. 1’055’846 Commerzbank-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für die Aktie um 2.7 Prozent nach unten. Mit der Quartalsbilanzvorlage von Commerzbank wird am 11.02.2026 gerechnet.

