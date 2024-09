Neutral von Goldman Sachs Group Inc. für adidas-Aktie

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 260 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Edwards passte in seinem am Montag vorliegenden Kommetar seine Erwartungen an die mittelfristigen Erträge an. Er verwies dabei auf den Einfluss der Bruttomarge und die schrittweise Anpassung der Betriebskosten. Insgesamt seien die Anpassungen aber nicht bedeutenden Ausmasses.

Aktieninformation im Fokus: Die adidas-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Goldman Sachs Group Inc.-Empfehlung

Die adidas-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:42 Uhr um 4.2 Prozent auf 211.50 EUR nach. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 22.93 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 139’777 adidas-Aktien umgesetzt. Seit Jahresanfang 2024 kletterte die Aktie um 15.2 Prozent nach oben. Die Vorlage der Finanzergebnisse für Q3 2024 wird für den 29.10.2024 terminiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.09.2024 / 17:02 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.