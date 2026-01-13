Roche Aktie 1203204 / CH0012032048
13.01.2026 10:19:44
Neutral-Note für Roche-Aktie: Neue Analyse von JP Morgan Chase & Co.
Hier sind die Resultate der gründlichen Untersuchung der Roche-Aktie durch JP Morgan Chase & Co..
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche nach einer Präsentation auf der JPMorgan-Healthcare-Konferenz auf "Neutral" mit einem Kursziel von 350 Franken belassen. Das starke Wachstum des zugelassenen Medikamenten-Portfolios sollte sich 2026 fortsetzen, schrieb Richard Vosser in einer am Dienstag vorliegenden Studie.
Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Roche-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Die Roche-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 10:03 Uhr um 0.5 Prozent auf 340.70 CHF ab. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 2.73 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wurden via SIX SX 70’321 Roche-Aktien umgesetzt. Roche dürfte die Quartalsergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 29.01.2026 präsentieren.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 06:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 06:24 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
