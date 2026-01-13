Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’382 -0.3%  SPI 18’434 -0.4%  Dow 49’590 0.2%  DAX 25’393 -0.1%  Euro 0.9308 0.0%  EStoxx50 6’029 0.2%  Gold 4’590 -0.2%  Bitcoin 73’741 1.4%  Dollar 0.7978 0.1%  Öl 64.7 0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall345850Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Lonza1384101Sika41879292Partners Group2460882Novartis1200526
Top News
NVIDIA-Aktie, Gold und Co.: Dieser überraschende Aufsteiger zählt nun zu den Top-Assets der Welt
Jefferies & Company Inc. beurteilt Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie mit Hold
Neutral-Note für Roche-Aktie: Neue Analyse von JP Morgan Chase & Co.
Palantir-Aktie steigt: Citi erhöht Kursziel und sieht massives KI-Potenzial
Neue Analyse: Bernstein Research bewertet Siemens Healthineers-Aktie mit Outperform
Suche...
Plus500 Depot

Roche Aktie 1203204 / CH0012032048

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Bewertung im Fokus 13.01.2026 10:19:44

Neutral-Note für Roche-Aktie: Neue Analyse von JP Morgan Chase & Co.

Neutral-Note für Roche-Aktie: Neue Analyse von JP Morgan Chase & Co.

Hier sind die Resultate der gründlichen Untersuchung der Roche-Aktie durch JP Morgan Chase & Co..

Roche
340.38 CHF -0.42%
Kaufen Verkaufen

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche nach einer Präsentation auf der JPMorgan-Healthcare-Konferenz auf "Neutral" mit einem Kursziel von 350 Franken belassen. Das starke Wachstum des zugelassenen Medikamenten-Portfolios sollte sich 2026 fortsetzen, schrieb Richard Vosser in einer am Dienstag vorliegenden Studie.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Roche-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Roche-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 10:03 Uhr um 0.5 Prozent auf 340.70 CHF ab. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 2.73 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wurden via SIX SX 70’321 Roche-Aktien umgesetzt. Roche dürfte die Quartalsergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 29.01.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 06:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 06:24 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: lucarista / Shutterstock.com,Alexey Goosev / Shutterstock.com