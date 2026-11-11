Neutral-Note für Infineon-Aktie: Neue Analyse von UBS AG

Die Schweizer Grossbank UBS hat das Kursziel für Infineon von 64 auf 55 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Chipkonzern habe solide Ergebnisse im Rahmen der Erwartungen vorgelegt, schrieb Francois-Xavier Bouvignies am Dienstagabend. Der Ausblick auf das Jahr 2027 sei weniger konservativ als gedacht.

Aktieninformation im Fokus: Die Infineon-Aktie ausführlich analysiert am Tag der UBS AG-Empfehlung

Um 11:21 Uhr wies die Infineon-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 6.8 Prozent auf 52.38 EUR nach oben. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 5.00 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Bisher wurden heute 1’568’082 Infineon-Aktien gehandelt. Seit Anfang des Jahres 2026 stieg das Infineon-Papier um 39.9 Prozent. Mit der Q1 2027-Bilanzvorlage von Infineon wird am 03.02.2027 gerechnet.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 20:29 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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