Neutral-Note für Brenntag SE-Aktie: Neue Analyse von UBS AG

Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für Brenntag mit einem Kursziel von 61 Euro auf "Neutral" belassen. Der Chemikalienhändler habe den Bruttogewinn solide gesteigert, schrieb Nicole Manion am Mittwoch nach den Zahlen. Die Kosten seien im dritten Quartal aber ebenfalls geklettert. Letztlich könnten die Anleger leicht verschnupft darauf reagieren, dass keine Trendverbesserung eingetreten sei.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Brenntag SE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Brenntag SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 10:36 Uhr um 3.7 Prozent auf 59.30 EUR nach. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 2.87 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Bisher wurden via XETRA 102’178 Brenntag SE-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Beginn des Jahres 2026 stieg die Aktie um 23.6 Prozent. Am 11.11.2026 werden die Kennzahlen für Q3 2026 voraussichtlich präsentiert.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 07:29 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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