Neutral für GEA-Aktie nach Goldman Sachs Group Inc.-Analyse

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Gea von 69 auf 72 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Daniela Costa passte ihre Schätzungen am Dienstag an den Quartalsbericht des Anlagenbauers an.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der GEA-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 12:36 Uhr sprang die GEA-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0.3 Prozent auf 72.40 EUR zu. Infolgedessen zeigt das Papier noch einen Rückgangsspielraum von 0.55 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 33’713 GEA-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Jahresbeginn 2026 kletterte das Papier um 28.1 Prozent aufwärts. Experten rechnen am 04.03.2027 mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 14:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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