SAP Aktie 345952 / DE0007164600
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08.10.2026 11:28:44
Neutral-Analyse: UBS AG bewertet SAP SE-Aktie
Hier sind die Resultate der detaillierten Überprüfung der SAP SE-Aktie durch UBS AG.
Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für SAP vor den anstehenden Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 201 Euro belassen. Beim sogenannten Current Cloud Backlog, also dem kurzfristigen Cloud-Vertragsbestand, dürfte sich das Wachstum verlangsamen, schrieb Michael Briest in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Margen stünden beim Softwarekonzern weiterhin im Fokus, die Vergleichsbasis sei im dritten Quartal aber weniger hoch.
Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der SAP SE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Die SAP SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:12 Uhr verteuerte sich das Papier um 0.7 Prozent auf 188.90 EUR. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 6.41 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 195’066 SAP SE-Aktien. Seit Jahresbeginn 2026 ging es für die Aktie um 7.8 Prozent abwärts. Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 21.10.2026 terminiert.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 19:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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