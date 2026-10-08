Neutral-Analyse: UBS AG bewertet SAP SE-Aktie

Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für SAP vor den anstehenden Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 201 Euro belassen. Beim sogenannten Current Cloud Backlog, also dem kurzfristigen Cloud-Vertragsbestand, dürfte sich das Wachstum verlangsamen, schrieb Michael Briest in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Margen stünden beim Softwarekonzern weiterhin im Fokus, die Vergleichsbasis sei im dritten Quartal aber weniger hoch.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der SAP SE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die SAP SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:12 Uhr verteuerte sich das Papier um 0.7 Prozent auf 188.90 EUR. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 6.41 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 195’066 SAP SE-Aktien. Seit Jahresbeginn 2026 ging es für die Aktie um 7.8 Prozent abwärts. Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 21.10.2026 terminiert.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 19:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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