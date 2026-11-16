Neutral-Analyse: UBS AG bewertet Brenntag SE-Aktie

Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für Brenntag mit einem Kursziel von 61 Euro auf "Neutral" belassen. Analystin Nicole Manion ging am Sonntag auf den Kapitalmarkttag mit der "One Platform"-Strategie und den Mittelfristzielen des Chemikalienhändlers ein. Insgesamt würden letztere eine klare Verbesserung gegenüber der Entwicklung zwischen 2020 und 2025 bedeuten, lägen allerdings allenfalls moderat über den Markterwartungen.

Aktienanalyse online: Die Brenntag SE-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Brenntag SE-Aktie wies um 12:19 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1.3 Prozent auf 57.92 EUR abwärts. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 5.32 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Bisher wurden heute 59’808 Brenntag SE-Aktien gehandelt. Seit Beginn des Jahres 2026 stieg die Aktie um 20.8 Prozent. Die Kennzahlen für Q4 2026 werden von Experten am 10.03.2027 erwartet.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.11.2026 / 18:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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