Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’950 -0.6%  SPI 18’287 -0.6%  Dow 48’862 -0.6%  DAX 23’817 -0.6%  Euro 0.9236 0.0%  EStoxx50 5’768 -0.8%  Gold 4’589 1.0%  Bitcoin 59’940 0.0%  Dollar 0.7909 0.0%  Öl 122.2 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Apple-Aktie vor Zahlen: Analyst setzt auf "taktische Long-Position"
Delivery Hero-Aktie deutlich höher: Starke Entwicklung im Quick-Commerce stützt Ergebnis
KION-Aktie: Vorzieheffekte füllen Auftragsbuch - Jahresziele bestätigt
Wasserstoff-Rally: Plug Power schiesst nach Analysten-Lob hoch - ziehen Nel und ITM nach?
Talanx-Aktie im Plus: Gewinn im ersten Quartal über Prognosen
Suche...
eToro entdecken

Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Einstufung im Blick 30.04.2026 09:33:04

Neutral-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Volkswagen (VW) vz-Aktie

Neutral-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Volkswagen (VW) vz-Aktie

JP Morgan Chase & Co. hat eine eingehende Analyse der Volkswagen (VW) vz-Aktie durchgeführt. Hier sind die Ergebnisse.

Volkswagen
77.81 CHF -2.12%
Kaufen Verkaufen

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Jose Asumendi hob am Donnerstagmorgen nach dem Quartalsbericht den starken Cashflow der Wolfsburger hervor. In der Telefonkonferenz dürfte der Konzernchef dynamischere Kostensenkungspläne erläutern.

Aktienbewertung im Detail: Die Volkswagen (VW) vz-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Um 09:17 Uhr rutschte die Volkswagen (VW) vz-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1.0 Prozent auf 84.60 EUR ab. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 30.02 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 173’433 Volkswagen (VW) vz-Aktien. Seit Anfang des Jahres 2026 fiel die Aktie um 18.3 Prozent zurück. Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 30.04.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:54 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:54 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Alexey Goosev / Shutterstock.com

Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?