Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039
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30.04.2026 09:33:04
Neutral-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Volkswagen (VW) vz-Aktie
JP Morgan Chase & Co. hat eine eingehende Analyse der Volkswagen (VW) vz-Aktie durchgeführt. Hier sind die Ergebnisse.
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Jose Asumendi hob am Donnerstagmorgen nach dem Quartalsbericht den starken Cashflow der Wolfsburger hervor. In der Telefonkonferenz dürfte der Konzernchef dynamischere Kostensenkungspläne erläutern.
Aktienbewertung im Detail: Die Volkswagen (VW) vz-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse
Um 09:17 Uhr rutschte die Volkswagen (VW) vz-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1.0 Prozent auf 84.60 EUR ab. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 30.02 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 173’433 Volkswagen (VW) vz-Aktien. Seit Anfang des Jahres 2026 fiel die Aktie um 18.3 Prozent zurück. Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 30.04.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:54 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:54 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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