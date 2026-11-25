Zürich (awp/sda) - Die Hotelfachschule Zürich (HFZ) schliesst nun doch nicht im Frühling 2027: Der Branchenverband Gastrosuisse und die Privatschule Kalaidos wollen den Standort an der Zürcher Seestrasse gemeinsam nutzen. Künftig gibt es dort Ausbildungen von der Lehre bis zur Hochschule.

Ziel der Zusammenarbeit sei ein wirtschaftlich tragfähiges Bildungs- und Kompetenzzentrum für Hotellerie, Gastronomie und Tourismus, teilten der Branchenverband Gastrosuisse und die Kalaidos Bildungsgruppe am Mittwoch mit.

Am Standort an der Seestrasse 141 beim Belvoirpark sollen künftig verschiedene Bildungsstufen unterrichtet werden. Zur Grundbildung zählen die kaufmännische Lehre Hotel-Gastro-Tourismus (HGT) sowie die Ausbildung zur Hotel-Kommunikationsfachfrau oder zum Hotel-Kommunikationsfachmann EFZ, welche die Kalaidos-Tochter Minerva im August 2026 in Zürich startete.

Geplant sind aber auch branchenbezogene Weiterbildungen, Angebote der höheren Berufsbildung sowie Hochschulweiterbildungen in Management, Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Diese sollen aufbauend auf der Grundbildung besucht werden können.

Die akademische Verantwortung für die Hochschulangebote übernimmt die Kalaidos Fachhochschule. Der Branchenverband GastroSusisse bleibt weiterhin Betreiber der HFZ.

Hotelfachschule sollte im Frühling schliessen

Im November 2025 hatte Gastrosuisse noch angekündigt, die Hotelfachschule Zürich (HFZ) nicht wie geplant international neu zu lancieren, sondern den Betrieb im Frühling 2027 definitiv einzustellen.

Die Zusammenarbeit sei nun eine tragfähige Lösung, so Gastrosuisse und Kalaidos. "Wir schaffen eine langfristige Entwicklungsperspektive für den Bildungsstandort und wollen die HFZ als wichtigen Bestandteil der Bildungslandschaft unserer Branche stärken", liess sich Gastrosuisse-Präsident Beat Imhof zitieren.

Kalaidos-Chef Stefan Leuenberger betonte, Absolventinnen und Absolventen sollten vom Einstieg in die Branche bis in anspruchsvolle Führungsfunktionen begleitet werden.