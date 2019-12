Neusoft Medical présente de nouvelles innovations au RSNA 2019

CHICAGO, 5 décembre 2019 /CNW/ - À l'occasion de l'édition 2019 du RSNA, Neusoft Medical célèbre 20 années de participation en tant qu'exposant. La valeur optimale des solutions d'imagerie diagnostique de Neusoft Medical permet aux prestataires de soins de santé de fournir des soins de meilleure qualité à leurs patients. Neusoft Medical continue d'explorer de nouvelles voies d'innovation afin de relever les défis de la radiologie d'aujourd'hui et de demain. Les nouveaux produits présentés au RSNA 2019 transportent Neusoft « au-delà de l'imagerie ».

Neusoft Medical Systems est ravie de présenter le NeuViz Epoch*, un tomodensitomètre à 512 barrettes intégrant une technologie d'intelligence artificielle (IA) révolutionnaire. Des algorithmes d'IA spécialement développés pour la reconnaissance anatomique d'organes permettent un balayage de précision. Grâce à l'IA, les examens sont adaptés l'anatomie de chaque patient. La combinaison de la technologie d'IA, du logiciel de reconstruction itérative (RI) et des analyses à 60 kV permet de réduire davantage les doses administrées aux patients. Il en découle des résultats cliniques homogènes. Le nouveau détecteur de 16 cm couvre la totalité du cœur, minimisant ainsi la nécessité de déplacer la table. L'imagerie cardiaque est réalisée en un seul battement, grâce à une rotation ultra-rapide de 0,259 s et une résolution temporelle de 25 ms. Les examens de scintigraphie cérébrale et corporelle couvrent également l'ensemble du corps grâce à une technologie de basculement de table permettant d'effectuer les examens les plus compliqués.

Le NeuMR 1.5T* fournit une imagerie cohérente et détaillée. Son flux de travail basé sur le système de gestion de l'intelligence artificielle en facilite l'utilisation et génère des résultats rapides. BrainQuant permet la création de multi-contrats en 3D et d'une imagerie quantitative de l'ensemble du cerveau. Enfin, les bobines de gradient pour augmenter, renforcer et fusionner les images offrent une qualité d'image constante.

Le NeuAngio 30C* est le premier outil d'angiographie dénué de rails et monté au plafond au monde doté d'un système robotique à 7 axes unique offrant plus d'espace et de flexibilité, un champ d'examen du patient de 2,3 m et une imagerie 2k en temps réel. Le NeuAngio 30C offre une meilleure qualité d'image avec une dose de rayons X moindre.

NeuWise TEP/TDM* fournit des images intelligentes grâce à une imagerie panoramique à 360°. Intelligent Breath acquiert automatiquement des informations interactives, optimise le processus de collecte et corrige les artefacts dus aux mouvements respiratoires. Grâce à un contrôle de la qualité intelligent sans source radioactive, sans rayonnement et à une optimisation intelligente, NeuWise TEP/TDM offre de meilleurs soins aux patients.

MDaaS* se concentre sur l'IA, l'infonuagique médicale et les solutions cliniques offrant une solution d'imagerie médicale complète.

Neusoft Medical est un fournisseur mondial de solutions de diagnostic et de traitement cliniques. Basé en Chine, Neusoft Medical possède des filiales aux États-Unis, à Dubaï, au Pérou, en Russie, au Brésil, au Kenya, au Vietnam et en Allemagne. Neusoft Medical Systems s'efforce de faire preuve d'innovation et d'excellence dans le secteur des services de santé mondiaux. Grâce son innovation et ses opérations exceptionnelles, Neusoft Medical Systems perfectionne les produits de santé au sein d'une large gamme de solutions et de services médicaux destinés à améliorer les soins de santé mondiaux pour tous.

* non disponible aux États-Unis.

