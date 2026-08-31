Neusoft A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Neusoft A hat am 28.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.12 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Neusoft A ein EPS von 0.060 CNY in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 11.95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2.84 Milliarden CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2.50 Milliarden CNY.

Redaktion finanzen.ch