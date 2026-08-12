Neurosearch A-S Bearer and-or registered: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Neurosearch A-S Bearer and-or registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 3.69 DKK, nach 1.47 DKK im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Neurosearch A-S Bearer and-or registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16.56 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3.33 Milliarden DKK im Vergleich zu 2.86 Milliarden DKK im Vorjahresquartal.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 4.23 DKK prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 3.24 Milliarden DKK umgesetzt wurden.

Redaktion finanzen.ch