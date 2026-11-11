Neurosearch A-S Bearer and-or registered stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Neurosearch A-S Bearer and-or registered präsentierte am 09.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 4.75 DKK beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2.32 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Neurosearch A-S Bearer and-or registered im vergangenen Quartal 3.41 Milliarden DKK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15.88 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Neurosearch A-S Bearer and-or registered 2.94 Milliarden DKK umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch