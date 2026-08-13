NeuroPace zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

NeuroPace hat am 11.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.18 USD. Im Vorjahresquartal waren -0.260 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 2.93 Prozent auf 22.8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 23.5 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.ch