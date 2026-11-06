Neuronetics informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Neuronetics präsentierte in der am 04.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.02 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0.130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 42.0 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 12.49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 37.3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch