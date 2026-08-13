Neuronetics hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Neuronetics liess sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Neuronetics die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.05 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.150 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 41.6 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 9.08 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 38.1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch