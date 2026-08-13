Neurogene: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Neurogene liess sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Neurogene die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 1.53 USD gegenüber -1.050 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Redaktion finanzen.ch