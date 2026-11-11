Neurogene: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Neurogene lud am 09.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1.05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Neurogene ein Ergebnis je Aktie von -0.990 USD vermeldet.

Redaktion finanzen.ch