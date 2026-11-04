Neurocrine Biosciences: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Neurocrine Biosciences hat am 02.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1.96 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Neurocrine Biosciences ein EPS von 2.04 USD je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 1.12 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Neurocrine Biosciences 794.9 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch