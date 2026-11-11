Neuraxis stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Neuraxis präsentierte am 09.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.52 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Neuraxis -0.240 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden 2.0 Millionen USD gegenüber 0.8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch