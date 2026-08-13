Neuraxis präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Neuraxis veröffentlichte am 11.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Neuraxis hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.19 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.220 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Neuraxis im vergangenen Quartal 1.9 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 116.85 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Neuraxis 0.9 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch