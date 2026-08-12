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12.08.2026 06:37:00
Neural Pocket: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Neural Pocket hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 8.94 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Neural Pocket -0.570 JPY je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite hat Neural Pocket im vergangenen Quartal 1.10 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 24.50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Neural Pocket 887.2 Millionen JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
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