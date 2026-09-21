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21.09.2026 06:37:00
Neuphoria Therapeutics: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Neuphoria Therapeutics hat am 18.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 3.060 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Neuphoria Therapeutics -0.230 USD je Aktie generiert.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 92.52 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 15.65 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 1.17 Millionen USD.
Redaktion finanzen.ch
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