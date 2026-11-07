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07.11.2026 07:40:08
Neun Meldungen seit 2019: Novartis: Zwei Tumorfälle deuten auf Bezug zu Gentherapie hin
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu Novartis AG
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06.11.26
|Novartis Aktie News: Novartis am Nachmittag Verlust reich (finanzen.ch)
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06.11.26
|Novartis Aktie News: Novartis tendiert am Freitagmittag südwärts (finanzen.ch)
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06.11.26
|Börse Zürich: SMI notiert am Mittag im Minus (finanzen.ch)
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06.11.26
|Novartis Aktie News: Novartis fällt am Vormittag (finanzen.ch)
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05.11.26
|Gewinne in Zürich: SMI klettert mittags (finanzen.ch)
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05.11.26
|SMI aktuell: SMI bewegt sich zum Start des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.ch)
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03.11.26
|Novartis-Aktie kaum verändert: Forschungskooperation mit BioArctic beendet (AWP)
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03.11.26
|Dienstagshandel in Zürich: SMI klettert am Nachmittag (finanzen.ch)
Analysen zu Novartis AG
|02.11.26
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|29.10.26
|Novartis Market-Perform
|Bernstein Research
|29.10.26
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|28.10.26
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|02.11.26
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|29.10.26
|Novartis Market-Perform
|Bernstein Research
|29.10.26
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|28.10.26
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|29.10.26
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|02.11.26
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|01.10.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.09.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.26
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|30.06.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.26
|Novartis Market-Perform
|Bernstein Research
|28.10.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|28.10.26
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
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Der Schweizer sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Freitagshandel kräftig nach. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.